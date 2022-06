Wie kann die Wärmeversorgung der Zukunft aussehen? Diese Frage stellt die Gemeinde ihren Bürgern. Eine Fragebogenaktion wurde initiiert. Im Gespräch ist etwa ein Nahwärmenetz.

Im Mai hatte die Gemeinde mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz eine Info-Veranstaltung zu dem Thema organisiert. Ein Nahwärmenetz sollte auf Grundlage nachhaltiger Energieträger entstehen, wurde dabei erläutert. Anschließend wurden Fragebögen ausgeteilt. „Die ersten Rückläufer kommen jetzt an“, sagt Ortsbürgermeister Klaus Klinck. Die Fragebögen dienen der Gemeinde zur Orientierung und Wärmebedarfsermittlung.

Ein Nahwärmenetz habe Klinck zufolge mehrere Vorteile: Die Investitionskosten würden mit anderen geteilt, Fördermittel könnten gezielt akquiriert werden und auch die laufenden Kosten für den Einzelnen würden verringert. „Gerade bei den schon gestiegenen und den in Zukunft weiter ansteigenden Rohstoffpreisen und CO 2 -Abgaben können Nahwärmenetze günstige und kalkulierbare Heizkosten versprechen“, betont die Energieagentur. Zudem müsse sich der Hauseigentümer oder der Mieter nicht mehr um den Rohstoffbezug und die Wartung der Anlagen kümmern.

Voraussetzungen gegeben

Effizienz, Nachhaltigkeit und regionale Ressourcen stünden bei der Wahl des Energieträgers im Vordergrund, so Klinck. In Ulmet wären Holzhackschnitzel aus dem eigenen Wald denkbar oder eine Kombinationen von Solarthermie, Photovoltaik und Erdwärme. Klinck: „Das Geld zum Heizen – jährlich mehrere Hunderttausend Euro in einem Ort wie Ulmet – fließt also nicht mehr nach Russland oder Saudi-Arabien, sondern bleibt großteils in der Region.“

Allerdings seien solche Netze nur realisierbar, wenn ein Großteil der im Ort benachbarten Häuser angeschlossen werden. Dabei könne die Größe des Netzes variieren. Eine erste Potenzialabschätzung der Energieagentur habe gezeigt, dass die Voraussetzungen für ein Nahwärmenetz in Ulmet gegeben seien.