Der Gewerbeverein Altenglan lädt für Sonntag, 2. April, zum Frühlingsfest mit „Musik und Spaß im ganzen Dorf“ ein. Von 13 bis 18 Uhr sind die örtlichen Geschäfte geöffnet. Darüber hinaus stellen sich Vereine vor, ein Oldtimerbus nimmt die Besucher mit zu einer Fahrt durch die Gemeinde. Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet der Motorradausstatter „ProMoto“ eine Hausmesse in der Kuseler Straße, die bereits am Samstag beginnt. In der Austraße erwartet die Besucher ein Bühnenprogramm mit Darbietungen der Tanzgruppen des Turn- und Sportvereins Bedesbach, FitFam Kusel, „Dance Show Kids“, „Group Fitness: Aeorobic & Dance“ und des ACV sowie Musik von der Realschule Plus Altenglan.