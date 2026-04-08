Der Gewerbeverein Altenglan stellt auch in diesem Jahr eine große Veranstaltung auf die Beine: Am kommenden Sonntag, 12. April, lädt er zum Frühlingsfest ein.

Das Frühlingsfest in Altenglan hat eine lange Tradition – einst als Herzdriggerfest bekannt, später als Herbstdriggerfest im Herbst gefeiert, findet es seit dem Ende der Pandemie nun dauerhaft am zweiten Aprilwochenende statt. Der Gewerbeverein mit seinen aktuell 38 Mitgliedern organisiert die Veranstaltung mit viel Engagement und zeigt, was gemeinschaftlich möglich ist.

Um Besuchern die Vielfalt des Ortes näherzubringen, wurde ein „Dorf-Spaziergang“ ausgeschildert. Die Strecke führt durch die gesperrte Austraße, vorbei an Edeka und dem Sportplatz, entlang der B420 über den „GenussLaden“ und „ProMoto“ bis hin zu Volksbank und Blumen Clos. Offiziell beginnt das Frühlingsfest um 12 Uhr. Bereits um 12.15 Uhr folgt ein besonderer Programmpunkt: Pfarrer Sven Lotter gestaltet nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut einen Freiluft-Gottesdienst.

Mit historischer Siebträgermaschine

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Schon am Samstag kommen Zweiradfreunde auf ihre Kosten: ProMoto veranstaltet eine zweitägige Hausmesse rund ums Motorrad. Auch tierische und florale Angebote sind vertreten. Bei „Zoo & Co“ in der Kuseler Straße zeigen Hundeschulen ihr Können, während Blumen Clos in der Neuwiesenstraße sommerliche Inspirationen bietet. Eine Ergänzung sind die Wohnideen von Möbel Schug. Technikinteressierte können sich bei Haustüren Michael Gross in der Schulstraße über neue Produkte informieren. Für klangvolle Unterhaltung sorgt wieder der Musikverein Schellweiler.

Kulinarisch ist ebenfalls einiges geboten: Feuerwehr und DLRG bewirten die Gäste. Im „GenussLaden“ lädt ein „Klön-Café“ mit Kaffee aus einer historischen Siebträgermaschine und süßen Leckereien zum Verweilen ein. Bei Edeka Eckstein erwarten die Besucher Grillstation, Weinstand, Livemusik und ein Autoclub-Treffen. Auch das „Café am Markt“ hat geöffnet. Volksbank und Kreissparkasse bieten zudem Attraktionen für die jüngsten Besucher wie Hüpfburgen, Kinderschminken sowie Snacks wie Waffeln und Popcorn.