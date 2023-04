„Wasser“ ist Titel und Motto der Frühlingsausstellung des Kunstkreises Kusel im Stadt- und Heimatmuseum der Kreisstadt. Fast fünfzig Künstler zeigen ihre Werke bis zum Sonntag nach Christi Himmelfahrt.

Mitglieder des Kunstkreises Kusel stellen traditionell im Frühling und Herbst im Stadt- und Heimatmuseum ihre Werke der Öffentlichkeit vor. Am Freitagnachmittag eröffnete der Kunstkreisvorsitzender Michael Hamburger mit Gastgeber Stadtbürgermeister Jochen Hartloff die Vernissage, die den Titel „Wasser“ trägt – ein Vorschlag des Airbrush-Künstlers Tino Gerlach aus Schönenberg-Kübelberg, wie Hamburger verriet. Insgesamt seien mehr als zehn Vorschläge eingegangen, aus denen die Mitglieder per Mehrheitsentscheid wählten.

Gerlach gehört seit drei Jahren dem Verein an. Er stammt aus Leipzig, studierte an der Ruhr-Universität Bochum Airbrush-Design. Das Thema hat er mit Bild umgesetzt, auf dem ein Embryo abgebildet ist, der sich in einem überdimensionalen Wassertropfen befindet. Gerlachs Werke sind nach seinen Worten auf internationalen Ausstellungen etwa in Bern und New York zu sehen.

Wie der Kunstkreisvorsitzende berichtet, werden in der Frühlingsausstellung Werke von fast fünfzig Künstlern im Stadt- und Heimatmuseum ausgestellt, darunter Skulpturen, Fotos und Quilts. Verschiedene Techniken wurden für die Bilder verwendet: Tusche, Aquarell, Lack und Bleistift.

Info

Die Ausstellung kann bis 21. Mai dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr besucht werden.