Unter der Überschrift „Wir räumen auf! Frühjahrsputz im Ort“ veranstalten die örtlichen Vereine am Samstag, 29. Mai, einen Umweltaktionstag.

Zu der Aktion rufen der SV Kübelberg, der TuS Schönenberg, der TC Schönenberg-Kübelberg, der TTC, der SV und der Kultur- und Heimatverein Sand sowie der Angelsportverein Westrich auf. Rund um die Vereinsheime, die allesamt entlang von Wald- und Radwegen liegen, soll Unrat „von der Coladose bis hin zum ,vergessenen’ Autoreifen“ eingesammelt werden. Die Vereine hoffen dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung. Die Aktion soll coronakonform umgesetzt werden: Gearbeitet wird in kleinen Teams – mit Abstand, Maske und entsprechenden Hygienemaßnahmen. Wer sich beteiligen will, kann ab 10 Uhr zu den Sportplätzen in Kübelberg (In der Lach 1), Schönenberg (Zwerchstraße 32) oder im Ortsteil Sand (In der Mühlau 2) kommen. Weitere Treffpunkte sind das Vereinshaus in Sand (Ziegelberg 34), das Anglerheim am Ohmbachsee (Sänner Seite) und das Tennisheim (Höhe Campingpark). Nach Möglichkeit sollten Arbeitshandschuhe und Warnweste mitgebracht werden.