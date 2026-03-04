Kreis Kusel Frühheimkehrer, erste Blüten und ein bisschen weiße Pracht: die Motive aus dem Februar

Alljährlich bilden Schneeglöckchen bei Herschweiler-Pettersheim (Bockhof) diesen Blütenteppich. Helmut Straßer hat ihn fotografiert.

Während im Januar Fotos mit verschneiten Landschaften dominierten, kommt im Februar schon richtig Farbe ins Spiel. Unsere Leserinnen und Leser haben auch im vergangenen Monat fleißig ihre Fotos eingereicht, die neben Szenen bei Winterwetter auch schöne Sonnenaufgänge und erste Blüten zeigen. Der fotografische Übergang vom Winter in den nahenden Frühling ist damit geglückt.

Frühheimkehrer: Die Störche sind schon zurück. Dieses tolle Motiv aus Theisbergstegen hat uns Markus Eberl geschickt.
Peter Fey hat eine schöne Morgenröte bei Konken eingefangen. Das Zusammenspiel von Himmel und Nebel macht das Bild geradezu mystisch.
Der Glan musste in diesem Februar teilweise ganz schön viel Wasser führen. Hier zu sehen: die Glanschleife zwischen Gries und Nanzdietschweiler, fotografiert von Roland Sander.
Frühblüher: Winterlinge zeigen sich im Garten von Astrid Schaarschmidt in Brücken.
Durch dieses Fenster kann man auf der Höhe zwischen Patersbach und Erdesbach ins Glantal blicken. Auch Beate Reinhard hat das getan.
Hier wirken die Farben Schwarz und Weiß: Robert Längler hat Kormorane am Ohmbachsee fotografiert.
Eine Zaubernuss wächst im Garten von Bernd Böttcher in Offenbach-Hundheim.
Dieses Foto ihrer Enkelin hat Brigitte Heidenmann so gut gefallen, dass sie es uns geschickt hat. Entstanden ist es im Wald bei Langenbach.
Wiederholungstäter Hasso Morgenstern aus Wahnwegen hat uns dieses Bild von einem Spaziergang geschickt. Sein Kommentar: "Sauwetter, selbst der Hund will nicht weiter!"
Diesen Blick auf die Sickingerhöhe, aufgenommen oberhalb von Nanzdietschweiler, hat Susanne Brinke festgehalten.
Und noch ein bisschen Sonne: „So einen schönen Himmel hatte ich bisher noch nie gesehen“, schreibt Christophe Lasserre über sein Foto. Enstanden ist es auf einem Spaziergang in der Nähe des Langenbacher Flugplatzes.
Hier ist es hingegen ziemlich trüb: Der Ortseingang von Ruthweiler in einer dichten Nebelsuppe, fotografiert von Janine Bondorf.
Abendstimmung am Bahnübergang in Glan-Münchweiler, festgehalten von Rainer Metzger.
Der ausklingende Februar hat ein bisschen Sonne gebracht, etwa am Rothselberger Weiher. Dort war Gisela Schug unterwegs.
Ein beliebtes Motiv im Februar sind natürlich Schneeglöckchen. Die hier hat Ulla Pfaff bei Dittweiler abgelichtet.
Zwischen Rehweiler und Matzenbach bildet sich bei viel Regen gerne mal ein See. Das Foto hat Birgit Scholz gemacht.
Dieser Schmetterlingsschnappschuss ist Annette Beimbauer in Glanbrücken gelungen.
Ein bisschen Schnee hat der Februar auch gebracht, zum Beispiel in Altenglan.
Die Krokusse sind auch schon da und werden natürlich gerne vor die Linse genommen, etwa von Anja Lichtenwald aus Selchenbach ...
... oder von Sylvia Kühn aus Konken.
Beate Gehm war zwischen Blaubach und Diedelkopf unterwegs, wo sie auf dem Weg zum Friedhof diesen umrankten Baum fotografiert hat.
Zum Abschluss noch ein Sonnenaufgang, an dem Oliver Lang aus Nanzdietschweiler – auch ein Wiederholungstäter – uns teilhaben lässt.

Gerne können Sie uns jetzt schon Ihre Aufnahmen aus dem März zukommen lassen – entweder per Mail an redkus@rheinpfalz.de oder per Whatsapp an 06381 921212. Bitte mit Angaben zum Entstehungsort sowie dem Fotografennamen. Außerdem sollten die Bilder mindestens ein Megabyte groß und möglichst im Querformat (ähnlich einer Postkarte) angefertigt sein, sonst müssen wir sie für unsere Online-Galerie beschneiden oder können sie dort im Zweifel gar nicht verwenden.

In den nächsten Tagen finden Sie auch eine Februar-Bilderseite in unserer gedruckten Ausgabe. Und: Wie für den Monat Januar können Sie auch für den Februar für Ihr persönliches Lieblingsfoto abstimmen.

