Kreis Kusel Frühheimkehrer, erste Blüten und ein bisschen weiße Pracht: die Motive aus dem Februar
Während im Januar Fotos mit verschneiten Landschaften dominierten, kommt im Februar schon richtig Farbe ins Spiel. Unsere Leserinnen und Leser haben auch im vergangenen Monat fleißig ihre Fotos eingereicht, die neben Szenen bei Winterwetter auch schöne Sonnenaufgänge und erste Blüten zeigen. Der fotografische Übergang vom Winter in den nahenden Frühling ist damit geglückt.
Gerne können Sie uns jetzt schon Ihre Aufnahmen aus dem März zukommen lassen – entweder per Mail an redkus@rheinpfalz.de oder per Whatsapp an 06381 921212. Bitte mit Angaben zum Entstehungsort sowie dem Fotografennamen. Außerdem sollten die Bilder mindestens ein Megabyte groß und möglichst im Querformat (ähnlich einer Postkarte) angefertigt sein, sonst müssen wir sie für unsere Online-Galerie beschneiden oder können sie dort im Zweifel gar nicht verwenden.
In den nächsten Tagen finden Sie auch eine Februar-Bilderseite in unserer gedruckten Ausgabe. Und: Wie für den Monat Januar können Sie auch für den Februar für Ihr persönliches Lieblingsfoto abstimmen.