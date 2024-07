In den vergangenen Jahren ist es über einem früheren Bergwerk in Altenkirchen wiederholt zu Bodensenkungen und Tagesbrüchen gekommen. Im April hatte die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen in dem Gebiet angeordnet – insbesondere im Hinblick auf ein einsturzgefährdetes Wohnhaus.

Das stillgelegte Bergwerksfeld gehört seit 1953 der Gewerkschaft des konsolidierten Steinkohlebergbaus Breitenbach, einer Tochtergesellschaft der BASF. Das Chemieunternehmen hatte daraufhin vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt Widerspruch eingelegt. Wie das Gericht nun mitteilte, ist der Antrag abgelehnt worden.

Zur Begründung hieß es unter anderem, dass das Unternehmen „mit dem Erwerb des Bergwerksfeldes wissentlich das Risiko der ordnungsrechtlichen Zustandsverantwortlichkeit für durch das ehemalige Bergwerk auftretende Gefahren übernommen habe. Genau diese bergbautypischen Gefahren – nämlich die Beeinträchtigung der Standsicherheit der Tagesoberfläche durch die gegrabenen Stollen und Schächte – hätten sich realisiert.“

Dass die Eigentümer der oberirdischen Grundstücke für die Sicherungsmaßnahmen sorgen oder aufkommen, komme nicht in Betracht, „weil diese nicht Eigentümer des darunterliegenden Bergwerksfeldes seien, von dem aber – unstreitig – die Gefahr ausgehe“. Außerdem fehle es ihnen an jeglicher Einwirkungsmöglichkeit auf die Gefahrenquelle.