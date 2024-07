Wer seinen eigenen Rasen mäht, begibt sich normalerweise nicht in große Gefahren – vorausgesetzt, er versteht sich im sicheren Umgang mit dem Rasenmäher. Auf dem Anwesen von Dirk Mohrbacher im Höfchen in Altenkirchen gibt es ein ganz anderes Problem: Hier geht eine potenzielle Gefahr vom Boden aus. Beim Rasenmähen beschleicht den Altenkircher immer wieder ein mulmiges Gefühl, seit vor knapp einem Jahr plötzlich ein Stück seiner Wiese in der Erde versunken ist: Neben dem ehemaligen Hühnerstall hat sich ein sogenannter Tagesbruch ereignet. Grund dafür ist ein unterirdischer Hohlraum, den Mohrbacher auf die Existenz stillgelegter Bergwerke in Altenkirchen zurückführt.

