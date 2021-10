Jürgen Deveaux , ehemaliger Schulleiter des evangelischen Paul-Schneider-Gymnasiums, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Wie die Evangelische Kirche im Rheinland mitteilte, starb der Oberstudiendirektor und langjährige Landessynodale für den Kirchenkreis An Nahe und Glan bereits am 1. Oktober. Bis zu seinem Ruhestand vor zehn Jahren habe der Schulleiter das Gymnasium in Trägerschaft der evangelischen Kirche „maßgeblich und bleibend geprägt“, würdigte Präses Thorsten Latzel.