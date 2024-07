Der Abistress ist nun auch für 33 Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums Kusel vorbei. Wie an den allgemeinbildenden Gymnasien im Kreis, hat in Laura Lutz auch hier eine junge Frau als Jahrgangsbeste ihre Schullaufbahn abgeschlossen. Wie sie das erreicht hat und was sie für die Zukunft plant.

Bis zur zehnten Klasse war Laura Lutz aus Körborn eine eher durchschnittliche Schülerin, die kaum lernte und sich notentechnisch im Dreier-Bereich bewegte, wie sie unumwunden zugibt. Doch mit der elften Klasse sei ihr klar geworden: „Jetzt wird es ernst, nun zieh ich durch. Und ich habe mich auch sehr angestrengt.“ Mit selbsterstellten Zusammenfassungen des Schulstoffs ist das der 19-Jährigen sehr gut gelungen: Sie hat das beste Abitur am Wirtschaftsgymnasium Kusel mit einer Note von 1,4 abgelegt. Als Leistungskurse wählte die junge Frau Sport, BWL und Englisch. Somit legte sie ihre mündlichen Abi-Prüfungen in Mathematik und Deutsch ab – beides mit 14 Punkten, also einer glatten Eins.

Vollzeit-Job am Schwimmbadkiosk

In der zwölften Klasse fiel die Entscheidung, dass sie mal Psychologie studieren möchte – und damit auch, dass ein Einser-Schnitt eine gute Grundlage sein würde. „Die zwölfte Klasse war dann richtig gut gelaufen“, schildert Lutz. Und auch die starken schriftlichen Abiprüfungen sorgten dafür, dass ihr vor der letzten mündlichen Prüfung bereits ein 1,5er-Durchschnitt sicher war, mit der weiteren Eins konnte sie sich noch einmal verbessern. Seit ein paar Monaten hatte Lutz keinen Unterricht mehr zur Abiturvorbereitung. Seitdem arbeitet sie Vollzeit am Schwimmbadkiosk in Kusel und Altenglan. Sie will damit etwas Geld vorm Studium sparen und eventuell später ihre Tätigkeit als Minijob fortführen.

In ihrem Studium strebt Lutz den sogenannten polyvalenten Bachelor an, der ihr die Möglichkeit eröffnet, später als Therapeutin tätig zu sein. „Super gerne würde ich in Landau studieren. Meine Schwester studierte dort, es ist eine tolle Stadt, einige Freunde werden dort ihr Studium aufnehmen, und es ist nicht zu weit weg von Zuhause“, sagt die Körbornerin, die in ihrer Freizeit passend zum Leistungskurs sehr gerne Sport treibt. „Außerdem liebe ich das Lesen. Schon als kleines Kind habe ich unter der Decke heimlich gelesen statt zu schlafen“, erinnert sich Lutz lachend.