Mit einer Machete war ein 33-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen in Einöllen (Kreis Kusel) unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, seien die Beamten von einer aufmerksamen Zeugin verständigt worden: Ein Mann würde bei einer Parkbank in der Straße Am Festplatz mit einer Machete „hantieren“.

Obwohl der Mann angab, die 41 Zentimeter lange Klinge nur von einem Kollegen schleifen lassen zu wollen, wurde die Machete sichergestellt. Nicht nur, dass er zum Transport durch die Öffentlichkeit einen geschlossenen Behälter hätte benutzen müssen. Auch einen leichten Alkoholgeruch konnten die Beamten wahrnehmen, informiert die Polizei.