Der Gemeinderat hat wie erwartet die Aufstellung von Bebauungsplänen beschlossen, um die Energiewende voran zu treiben.

Drei Freiflächen-Fotovoltaikanlagen könnten in den nächsten Jahren in dem rund 260-Einwohnerdorf entlang der B 270 entstehen. Obwohl der Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich den notwendigen Bebauungsplänen zustimmte und damit einen wichtigen Grundbaustein für das Projekt legt, ist das weitere Vorgehen noch lang und bürokratisch.

Sind die in Aussicht stehenden unbebauten Grundstücke „Zwischen den Gräben“, „Sattelberg“ und „Am Essigbaum“ überhaupt für den Bau der Freiflächenanlagen geeignet? Sind die Solaranlagen zudem weit genug entfernt vom Wald und Hochspannungsleitungen? Die Fragen müssen nun im nächsten Schritt von der Kreisverwaltung und dem Investor behandelt werden.

In zwei bis drei Jahren

Der Gemeinderat gibt sich optimistisch und treibt das Vorhaben voran: Bereits in der nächsten Ratssitzung im Mai soll der Investor eingeladen werden, um die Ortsgemeinde über das weitere Vorgehen und die Möglichkeiten zu informieren. Schon jetzt ist aber klar: Bis die erste Anlage stehen könnte, wird es noch mindestens zwei bis drei Jahre dauern.