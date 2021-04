Zügig voran ging es bislang mit dem Bau der Fotovoltaikanlage in Rammelsbach. Aber nun ist er etwas ins Stocken geraten. Dafür gibt es zwei Ursachen.

Die Anlage ist inzwischen eingezäunt, aber noch nicht komplett installiert. Wie Investor Sebastian Beck auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, sind 200 Module zu wenig geliefert worden. Außerdem müssten einige Stützen statisch verstärkt werden, die teilweise in weichem, sumpfigen Boden stehen und abzusinken drohen. Um dies zu beheben, müssten die betroffenen Stützen einbetoniert werden, sagte Beck. Momentan erstelle ein Statiker die Berechnung für die Stabilisierungsmaßnahmen der Unterkonstruktionen. Erst wenn diese vorlägen, könnten die Arbeiten fortgesetzt werden.

Strom für 600 Haushalte

Auf dem früheren Wiesengelände am Kuselbach, das teilweise vom Kuseler Reit- und Fahrverein genutzt wurde, investiert der Unternehmer Sebastian Beck aus Brackenheim in Baden-Württemberg etwa 1,3 Millionen Euro in eine Fotovoltaikanlage zur Produktion von Strom. Die Leistung der Anlage liegt bei 2,1 Megawatt. Die Erzeugung entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 600 Durchschnittshaushalten. Die gesamte Modulfläche beträgt etwas mehr als einen Hektar. Von der vorbeiführenden Bundesstraße 420 sind lediglich die Metallgestelle zu sehen, auf denen die Solarmodule in Richtung Süden montiert sind.

In der 25. Kalenderwoche wird laut Beck die Trafostation geliefert. Dann erfolge auch der Anschluss der Anlage an das öffentliche Stromnetz.