Unter dem Titel „Von Menschen und Räumen“ zeigt das Museum St. Wendel (Mia Münster-Haus, In der Mott/ Wilhelmstraße 11) von 29. Januar bis 13. März Serien von acht Fotografinnen und Fotografen, die Menschen in ihrer Umgebung zeigen.

Beteiligt ist der Brüsseler Fotograf Vincen Beeckman (Jahrgang 1973), der das Leben einer Familie einfängt. Lilli Breininger, geboren 1984, stellt in ihrer Serie aus eigenen und alten Familienfotos die Frage nach der Herkunft. Sylvie Guillaume, Jahrgang 1980, sucht Orte Ihrer Kindheit auf, wobei sich Realität und Erinnerung vermischen.

Blick nach Frankreich

Die 1956 geborene Rosemarie Dalbert porträtiert Menschen und Landschaft in Lothringen. Dominique Ferveur, ein Jahr älter, erzählt von Aussteigern, die sich südlich von Metz eingerichtet haben. Thomas Roessler dokumentiert Veränderungen in seiner Umgebung im ersten Lockdown. Jutta Schmidt erzeugt in Freibadbildern eine Atmosphäre der Stille. Und Mechthild Schneider, geboren 1962, thematisiert menschliches Dasein, in Abwesenheit von Personen.

Die Serien sind Teil des digitalen Bildarchivs des Vereins PixxelCult e.V., der in der Großregion entstandene künstlerisch anspruchsvolle Fotografien im dokumentarischen Stil bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich macht.