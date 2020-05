Woher der Trend ursprünglich kommt, ist unklar. Doch gerade in den vergangenen Wochen hat er die ganze Republik erobert: Kinder, aber auch Erwachsene bemalen Steine und legen sie irgendwo ab – an Wanderwegen, auf Treppen, auch an Kreuzungen und Kirchen. Oft sind die Steine versehen mit aufmunternden Sprüchen, aber auch das Kuseler Wappen ist in der Schlange zu entdecken, die auf dem Bahndamm in Höhe des Senioren- und Pflegeheims Zoar entstanden ist. Innerhalb kurzer Zeit ist sie auf mindestens 25 Meter angewachsen.

Doch sicher nicht nur hier sind im Land der Wackepicker und Steinbrüche solche Schlangen entstanden. Deswegen bitten wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns Fotos zuzuschicken, wenn Sie welche entdecken. Schreiben Sie bitte Ihren Namen und ihren Wohnort dazu, den Fundort der Steine – vielleicht gibt es ja auch noch eine kleine Geschichte dazu, die sie erzählen möchten. Wir bitten um Zusendung bis Sonntag, 10. Mai, per Mail an redkus@rheinpfalz.de.