Der Fotoclub Tele Freisen feiert seinen Sieg bei der Deutschen Fotomeisterschaft 2022 des Deutschen Verbands zur Fotografie (DVF) ab Freitag, 23. September, mit mehreren Programmpunkten in St. Wendel. Eine Ausstellung zeigt die Gewinnerfotos.

Die Feiern rund um die bereist im Mai ausgetragene Fotomeisterschaft beginnen am Freitag, 23. September, 16 Uhr, im Museum St. Wendel im Mia-Münster-Haus mit einer Vernissage meisterlicher Fotografien. Um 18 Uhr folgen die Preisverleihung und die Ausstellungseröffnung zum Portfolio-Wettbewerb des DVF. Der vor 50 Jahren gegründete Fotoclub Tele Freisen, der auch Ausrichter ist, wurde in diesem Jahr zum dritten Mal hintereinander und insgesamt zum sechsten Mal Deutscher Fotoclubmeister. Sein Mitglied Annelie Henn gewann zum zweiten Mal hintereinander die Einzelwertung (wir berichteten).

Um 20.30 Uhr folgt ein optischer und musikalischer Leckerbissen. Der Fotoclub zeigt in einer Open-Air-Veranstaltung auf dem St. Wendeler Schlossplatz die Audiovisionsshow „Irlands Wilder Westen“ von Thomas Reinhardt mit Livemusik von Nino Deda (Akkordeon und Gesang) und Michael Marx (Gitarre, Duduk und Gesang). Es geht auf eine exklusive Irland-Reise über den Wild Atlantic Way zu atemberaubenden Klippen, traumhaften Sandstränden und quirligen kleinen Städten mit urigen Pubs.

Preisverleihungen und Galaabend

Der Samstag, 24. September, startet um 11 Uhr mit einer Führung durch die malerische Altstadt. Um 14 Uhr findet im Kulturzentrum Alsfassen, Dechant-Gomm-Straße 4, die Preisverleihung zur Deutschen Fotomeisterschaft (DFM) 2022 statt. Um 19 Uhr folgt im Saalbau, Balduinstraße 49, der Galaabend mit der Verleihung des Deutschen Fotopreises, Ehrungen sowie einer Zaubershow des Magiers Jakob Matthias.

Neben den DVF-Ausstellungen im Museum St. Wendel wurden zwei Outdoor-Ausstellungen zusammengestellt: eine auf der Festwiese am Bostalsee, Am Seehafen 1 in Bosen und eine zu „50 Jahre Fotoclub Tele Freisen“ auf dem Rathausvorplatz in Freisen.

Wissen in Theorie und Praxis

Workshops und Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene bietet der Fotoclub Tele Freisen von Sonntag, 25. September, bis Samstag, 1. Oktober, an. Sonntags von 11 bis 17 Uhr dreht sich in der Aula des Gymnasiums Wendalinum alles um Fashion-Fotografie. Am Montag, 26. September, vermittelt Fotograf Daniel Spohn in der Kreisvolkshochschule St. Wendel, Werschweilerstraße 14, von 13 bis 17 Uhr das Thema „Abenteuer Naturfotografie“. Von 18 bis 20 Uhr hält Spohn einen Vortrag über das Fotografieren eines Eisvogels.

Es folgen am Dienstag, 27. September, 7 Uhr, ein Praxisworkshop mit Spohn zu Landschafts- und Filterfotografie. Einen Tag später steht das Fotografieren von Gottesanbeterinnen, Schmetterlingen und Spinnen auf dem Programm und bei dem Workshop „Grundlagen der Bildbearbeitung mit Jannik Scheer am Donnerstag, 29. September, in Freisen geht es um die Funktionsweise von Photoshop. Er vermittelt außerdem am Freitag, 30. September, das Thema „Portraits im Fotostudio“.

Schließlich erklärt Steffen Klos am Samstag, 1. Oktober, in der St. Wendeler Kreisvolkshochschule von 10 bis 14 Uhr Wissenswertes zur Smartphone-Fotografie. Von 16 bis 18 Uhr steht in der St. Wendeler Markthalle das Thema „Bildaufbau und Fotokritik“ mit Franz Rudolf Klos auf dem Programm.

Termin

Preisverleihung zur Deutschen Fotomeisterschaft 2022 am Freitag, 23. September, 18 Uhr, im Museum St. Wendel im Mia-Münster-Haus, Wilhelmstraße 11, mit Vernissage zum Portfolio-Wettbewerb; Verleihung des Deutschen Fotopreises am Samstag, 24. September, 14 Uhr, im Kulturzentrum Alsfassen, ab 19 Uhr Galaabend im Saalbau, Balduinstraße 49.

Weitere Infos zum Programm und Ticketverkauf im Internet unter www.fctf.de.