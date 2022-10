Nach dem Erfolg bei der Deutschen Fotomeisterschaft hat der Fotoclub Tele Freisen nun auch die Süddeutsche Fotomeisterschaft zum dritten Mal hintereinander gewonnen.

Neben dem ersten Platz in der Clubwertung darf sich Tele Freisen über den dritten Platz in der Einzelwertung für Reiner Spiegel freuen, ebenfalls über den vierten Platz von Henry F. Müller und den sechsten Platz von Gerd Schunck. Spiegel siegte zudem in der Kategorie Schwarzweiß und Schunck in der Kategorie Farbe, beide gewannen damit eine Medaille. Ebenfalls in die Wertung kamen Wolfgang Wiesen, Annelie Henn, Konrad Funk, Jürgen Kremp und Gesine Szurman.

Bei den Jugendlichen von 13 bis 16 Jahren errang Leonard Schröck mit einer Medaille und einer Annahme die Vizemeisterschaft, Till Essig wurde mit zwei Urkunden Vierter. In der Altersklasse 17 bis 20 Jahre kamen Zoe Essig und Lukas Forat mit jeweils zwei Annahmen auf den sechsten Platz.

Die Süddeutsche Fotomeisterschaft wurde vom DVF Sachsen organisiert. Die Preisverleihung findet am Samstag, 5. November, in Dresden statt.