Der Fotoclub Tele Freisen veranstaltet am Sonntag, 14. November, den Freisener Fototag 2021. Ab 10 Uhr stehen Vorträge und Kurse sowie eine AV-Fotoschau auf dem Programm.

„Wir bieten allen Interessierten attraktive Vorträge und Kurse an“, verspricht der erste Vorsitzende Steffen Klos. Das Programm des Freisener Fototages 2021 richtet sich an junge und ältere Fotointeressierte, an Anfänger ebenso wie an Fortgeschrittene. „Unsere Veranstaltung soll ein Tag der offenen Tür sein“, ergänzt der zweite Vorsitzende des Fotoclubs Jannik Scheer. „Außerhalb des Programms gibt es Snacks und die Besucher können sich in lockerer Atmosphäre mit erfahrenen Fotografen und Neulingen über das Hobby Fotografie austauschen und sich über das Clubleben informieren.“

Das Programm startet um 10 Uhr mit zwei parallelen Veranstaltungsblöcken. Zum einen wird von 10 bis 14 Uhr ein Jugendtag mit Theorie und Praxis angeboten. Dabei wird die Jugendleiterin und mehrfach ausgezeichnete Fotografin Alida Krampe mit interessierten Jugendlichen die Grundlagen der Kameratechnik besprechen und anschließend im Studio oder auch im Freien fotografieren. Mitzubringen ist eine eigene Kamera oder ein Smartphone.

Von Grundlagen bis Bildkritik

Ebenfalls um 10 Uhr beginnt das Kurs-Programm für alle – zunächst bis 11.30 Uhr mit einem Crashkurs „Grundlagen der Fotografie“, geleitet vom Club-Vorsitzenden Steffen Klos. Von 11.30 bis 12 Uhr erfahren die Besucher dann Wissenswertes zur Konzertfotografie von Michael Dorscheid. Von 12 bis 13 Uhr schließt sich das Thema „Bildkritik“ an. Franz Rudolf Klos, Leiter der Wettbewerbsgruppe, bespricht mit den Gästen ihre Fotos, die auf einem USB-Stick mitgebracht werden können. Zudem hält Christian Mütterthies von 13 bis 14 Uhr einen Impuls-Vortrag über Naturfotografie.

Von 14 bis 17 Uhr werden im Studio des Fotoclubs kostenlos Gruppenfotos für Familien geschossen, die auf einem USB-Stick mitgenommen werden dürfen. Über eine Spende freut sich die Jugendgruppe. Um 18 Uhr zeigt Thomas Reinhardt seine erfolgreiche, rund einstündige AV-Fotoschau „Irlands Wilder Westen“. Infos dazu gibt es vorab im Internet unter www.treinhardt.de.

Info

Der Fototag findet im Clubheim in der Heidestraße 29 statt. Es gilt die 3G-Regelung, entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Die Plätze im Clubheim sind begrenzt, wer zuerst kommt, ist dabei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fctf.de.