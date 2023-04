Über 1000 Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt beteiligten sich am diesjährigen German International Photocup (GIP). Der Fotoclub Tele Freisen errang den vierten Platz in der Clubwertung.

Von Argentinien und Australien über China, Hong Kong und Indien bis zu europäischen Staaten wie England, Frankreich und Deutschland beteiligten sich Fotografen beim GIP mit mehr als 12.500 Werken. Nachdem die Jury ihre Entscheidungen getroffen hat, jubelt der Fotoclub Tele Freisen: Der fünffache deutsche Fotoclubmeister aus dem Nordsaarland errang hinter drei Clubs aus Südafrika, Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten einen hervorragenden vierten Platz in der Clubwertung und damit eine Urkunde. Tele Freisen ist damit auch mit Abstand bester deutscher Verein bei diesem renommierten Wettbewerb.

Intensiver Austausch

Bei der Jugend sprang der siebte Rang heraus. „Das ist ein großartiges Gesamtergebnis, ich gratuliere allen Beteiligten“, freut sich der Vorsitzende Steffen Klos. Sein Stellvertreter Jannik Scheer ergänzt: „Unsere Aktiven und auch die Jugendlichen sind seit Jahren auf einem sehr guten Weg, das macht richtig Spaß.“ Regelmäßige Bildbesprechungen und ein intensiver Austausch würden diese Erfolge möglich machen, meint Franz Rudolf Klos, Leiter der Wettbewerbsgruppe.

18 Aktive von Tele Freisen kamen beim GIP in die Wertung. Sie errangen mit ihren Fotografien in den Sparten Farbe, Schwarz-Weiß, Natur und Reise Annahmen, Urkunden und Medaillen. Jeweils 14 Punkte und damit einen siebten Platz in der Einzelwertung sicherten sich Michael Dorscheid und Franz Rudolf Klos. Gesine Szurman erreichte elf Punkte und damit einen zehnten Platz. Gerhard Drogi und Ute Kaiser-Drogi belegen mit jeweils zehn Punkten Platz elf, Thomas Reinhardt und Gerd Schunck folgen mit jeweils neun Punkten auf Rang zwölf. Auf den weiteren Plätzen: Martin Buchholz, Konrad Funk, Udo Stamm, Dagmar Utzig-Fell, Elfi Zimmer, Erhard Müller, Reiner Spiegel, Edwin Schöneberger, Jürgen Kremp, Gerhard Bolz und Daniel Straulini. Bei der Jugend waren Luke, Till und Zoe Essig erfolgreich. Mehr Infos unter www.fctf.de.