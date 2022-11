Bei der Preisverleihung und Ausstellungseröffnung der Süddeutschen Fotomeisterschaft des DVF legte der Fotoclub Tele Freisen vor wenigen Tagen einen großen Auftritt hin.

15 Fotografen, darunter auch etliche Jugendliche, hatten die Reise nach Dresden angetreten, um bei der Veranstaltung des Ausrichters, der AG Foto des Gymnasiums Klotzsche, dabei zu sein. „Gefreut hat uns, dass die Preisvergabe unser DVF-Wettbewerbsbeauftragter Franz-Rudolf Klos, die DVF-Vize-Präsidentin Rita Boden und die DVF-Jugendbeauftragte Susanne Kaufmann übernommen haben“, so Christian Scholz, Landesvorsitzender DVF-Sachsen. Der Veranstalter und die übrigen Gäste staunten nicht schlecht, dass so viele erfolgreiche Fotografen von Tele Freisen ihre Preise (darunter mehrere Medaillen) persönlich in Dresden in Empfang nahmen. „Das war eine großartige Werbung für unseren Club und die deutsche Fotoszene“, so der Wettbewerbsbeauftragte Franz Rudolf Klos. In der Ausstellung in Dresden (Stauffenbergallee 24) sind bis Ende Mai 2023 rund 100 Fotografien zu sehen.