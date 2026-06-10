Für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ sind weitere Juni-Fotos erwünscht. Ihre Motive aus dem Landkreis Kusel können Sie per E-Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de oder direkt vom Smartphone via Whatsapp an die 06381 921212 schicken. Die Fotos sollten möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Geben Sie bitte auch an, wer das Bild gemacht hat und wo es entstanden ist. Wir freuen uns auf viele tolle Motive!

Noch bis einschließlich Freitag, 12. Juni, können Sie außerdem über Ihr Lieblingsmotiv aus dem Mai abstimmen. Hier geht es zur Abstimmung.