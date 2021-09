Zum zweiten Mal musste die Kuseler Herbstmesse dieses Jahr ausfallen. Doch in der ganzen Stadt herrschte Messefeeling übers Wochenende, viele Menschen waren unterwegs oder haben mit Messemotto mit Freunden gefeiert. Viele Leser sind dem Aufruf, Fotos ihrer Feiern zu schicken, gefolgt. Unter ihnen haben wir drei „Messepakete“ fürs nächste Jahr verlost: 20 Bierbons und zehn Autoscooter-Chips gehen an Patrick Buch aus Schellweiler. Preis zwei, 25 Bierbons und 15 Autoscooter-Chips, erhält Diana Jung aus Altenglan. Der Hauptpreis wurde Christian Creutz zugelost: 30 Bierbons und 20 Autoscooter-Chips. Sie können bei der RHEINPFALZ in Kusel abgeholt werden.