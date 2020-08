„Menschen in der Region, in Aktion“ – unter diesem Motto rufen sechs pfälzische Volkshochschulen, darunter die Kuseler, zu einem Foto-Wettbewerb auf. Vorgeschaltet ist ein Fotokurs. Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnisse arbeiten konkret mit dem Thema und können an dem überregionalen Wettbewerb teilnehmen. Gleichzeitig ist das Ziel dieses Gemeinschaftsprojektes der Volkshochschulen, die bundesweite Lern- und Arbeitsplattform vhs.cloud im Kursgeschehen einzusetzen.

Neben den Präsenzterminen stellen die Volkshochschulen in der vhs.cloud Unterrichtsmaterialien zur Verfügung bereit. Die Teilnehmer greifen auf Lernbausteine, Präsentationen und Videos zurück. „So können wir Volkshochschulen gemeinsame Konzepte erarbeiten, Synergien entwickeln und viel enger kooperieren. Die einzelnen Kurse finden vor Ort statt und trotzdem entsteht ein viel breiterer überregionaler Austausch“, freut sich Alexandra Matern, Leiterin der Kreisvolkshochschule Kusel. „Bei uns gibt es außerdem auch etwas zu gewinnen“, so Michael Staudt, Leiter der VHS Kaiserslautern. „Im Fotoalbum der vhs.cloud werden die Fotos gesammelt und eine Jury wählt die besten Fotos aus. Zu gewinnen gibt es sechs Gutscheine für einen Volkshochschulkurs.“

Info

Interessierte an dem Kurs (Beginn 11. September, Anmeldungen bis spätestens 4. September) können sich direkt mit der Kreisvolkshochschule Kusel, Telefon 06381 9175300, in Verbindung setzen.