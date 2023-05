Der katholische Pfarrer von Lauterecken, Christof Anselmann, ist neuer kommissarischer Vorsitzender des Forums Deutscher Katholiken. Der 41-Jährige wurde bereits am 18. März bei der Mitgliederversammlung in Augsburg gewählt, wie am Wochenende bekannt wurde.

Anselmann war bereits seit drei Jahren zweiter Vorsitzender des Forums Deutscher Katholiken. Das Forum will nach eigenen Aussagen „papst- und kirchentreue Katholiken unterschiedlicher Spiritualität und geistlicher Ausrichtung in katholischer Weite zu einem lockeren Verband zusammenführen“. An der Spitze folgt Anselmann auf Hubert Gindert (89), der das Forum vor 23 Jahren mit gegründet hat. Gindert verantwortet die als konservativ geltende katholische Zeitschrift „Der Fels“. Gindert ziehe sich aus Altersgründen zurück, sagte Anselmann der RHEINPFALZ.

Schriftführerin im Forum ist Angelika Meigel, Anselmanns Pfarrhaushälterin. Wie der Pfarrer weiter berichtete, konnte die Mitgliederversammlung keinen Ersten Vorsitzenden finden. Er werde die Aufgaben nun kommissarisch übernehmen. Für mehr reiche seine Zeit nicht. Der Sitz des Forums wurde nach Lauterecken verlegt. Einfluss auf seine Tätigkeit in der Pfarrei habe seine Wahl nicht, betonte der Pfarrer.

Ziel: Verjüngung des Vorstands

Der Verein hat nach Angaben Anselmanns einige Hundert Mitglieder. Gegründet wurde das Forum im Jahr 2000 in Fulda. „Das Forum und seine Kongresse liegen mir am Herzen“, sagte der 41-Jährige. Deshalb engagiere er sich seit 2007 in dem Verein. Die Fortführung sei ihm wichtig, daher wolle er sich für eine Verjüngung des Vorstands einsetzen. Er sei bereits damit befasst, den Kongress im Jahr 2025 vorzubereiten. Das Forum versteht er als „zusätzliche Heimat für Menschen in der Kirche“. Zudem biete es Auseinandersetzungen über aktuelle – nicht nur kirchliche – Themen „auf intellektuellem Niveau“, sagte er. Die Themen reichten in Randgebiete wie Politik und Wirtschaft. Inhaltlich möchte der neue Vorsitzende dafür plädieren, „weniger zu schimpfen und mehr zu loben“.

Als Gegenspieler zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken sieht Anselmann das Forum nicht. „Es ist etwas ganz anderes“, sagt er. Es gebe keine Konkurrenz zum Zentralkomitee, allerdings unterschiedliche Meinungen. Ziel des Forums Deutscher Katholiken ist nach eigenen Aussagen die „Förderung der Verkündigung des katholischen Glaubens nach der Lehre der Kirche als ein Beitrag zur Neuevangelisierung“ in Deutschland.

Unter den Kuratoriumsmitgliedern des Forums finden sich unter anderen Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Kardinal Paul Josef Cordes, Bischof Heinz Josef Algermissen sowie Werner Münch (CDU), früherer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, die dem konservativen Flügel der katholischen Kirche zuzurechnen sind. Von den Priestern im Bistum Speyer sei er das einzige Mitglied, berichtete Anselmann. Seit 2002 koordiniert er als Gründer und geistiger Begleiter eine Gruppe junger Menschen, die als „AK-Medienapostolat e.V.“ katholische Medien verbreitet. 2008 wurde der aus Hauenstein stammende Katholik zum Priester geweiht. Vor knapp vier Jahren kam er als Pfarrer nach Lauterecken.