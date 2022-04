Ein Memoriam-Garten ist eine anspruchsvoll gestaltete Anlage auf einem Friedhof. Dort finden sich, eingebettet in eine Art Park, verschiedene Arten von Gräbern. Integriert sind Urnen- und Erdbestattungsplätze, Einzel- und Partnergrabstätten. Alle Ruhestätten sind mit Namen der Verstorbenen versehen – der Garten soll Hinterbliebenen einen angenehmen Ort zum Trauern bieten.

Die Grabstätten werden – wie der Garten insgesamt – von einem Gärtnereifachbetrieb gepflegt. Die Leistungen sind individuell zu vereinbaren und werden vertraglich exakt geregelt.

Zurzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 36 Memoriam-Gärten. In der Westpfalz ist bisher einer in Hochspeyer zu finden, in Ludwigshafen hingegen gibt es schon in fast jedem Stadtteil einen, in Schifferstadt sogar deren zwei. „Wir liegen da bundesweit mit vorn“, freut sich Georg Ramm, Geschäftsführer der Genossenschaft der Friedhofsgärtner im Lande Rheinland-Pfalz. Das Interesse an solchen Anlagen steige sprunghaft.

Memoriam-Garten – das ist ein geschützter Begriff. Die Umsetzung ist mit Maßgaben und Auflagen verbunden, über die die Gesellschaft der deutschen Friedhofsgärtner wacht. Die Genossenschaft der Friedhofsgärtner im Lande Rheinland-Pfalz steht auf Landesebene in der Verantwortung und gibt all jenen eine Bestandsgarantie, die sich für die Bestattung in einem Memoriam-Garten entscheiden.

Mit der Pflege und Betreuung des Gartens sowie der dortigen Grabstätten ist jeweils ein Gärtnereifachbetrieb betraut. Sollte der Betrieb, aus welchen Gründen auch immer, dies nicht mehr leisten können, so springt die Genossenschaft ein und gewährleistet so auch den Fortbestand der Anlage inklusive aller mit den Grabstätten-Eigentümern vereinbarten Leistungen.