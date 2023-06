Die Bildung des Forstzweckverbandes Lauterecken-Wolfstein war langwierig – jetzt soll es aber schnell gehen. Nachdem die letzte Gemeinde über das Für oder Wider entschieden hat, soll noch diesen Monat die konstituierende Sitzung stattfinden.

Bereits vor der Kommunalwahl 2019 hatten einige Räte der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Absichtserklärungen zum Beitritt gefällt. Seitdem wurde immer wieder diskutiert, Vor- und Nachteile gewälzt, zig Informationsveranstaltungen fanden statt, Entscheidungen wurden teils noch auf der Zielgeraden revidiert. Als letzte Gemeinde hatte nun zum Fristende am 31. Mai Herren-Sulzbach entschieden – mehrheitlich dagegen. Schon 2019 hatte der Rat sich gegen die Teilnahme ausgesprochen, damals noch einstimmig.

34 der 41 Gemeinden kamen für den Forstzweckverband in Frage, weil die anderen entweder keinen Wald haben oder dieser an eine Privatfirma verpachtet ist. Durch das gemeinsame Bewirtschaften sollen Sparpotenziale bei Personal und Maschineneinsatz genutzt werden. Mit 25 Gemeinden – all jene hatten bereits ihre Zusage in 2022 erteilt – wird der zweite Forstzweckverband im Kreis an den Start gehen. Neben Herren-Sulzbach haben sich in 2023 noch Unterjeckenbach, Hohenöllen und Lohnweiler gegen eine Teilnahme entschieden, Homberg sprach sich noch Ende 2022 dagegen aus. Beitritte werden auch später noch möglich sein. Dazu werde, wie bei Austritten, eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitglieder benötigt, informierte Forstamtsleiterin Gabi Kleinhempel.

Der Forstzweckverband hatte zum Jahresbeginn starten sollen. Büroleiter Christian Sauer berichtet, dass die konstituierende Sitzung am 21. Juni im Sitzungssaal der Verwaltung Wolfstein stattfindet und damit der Forstzweckverband ab der Jahresmitte laufen wird.