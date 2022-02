Zum am Montag erschienenen Artikel „Forstamt schaut über Ortsgrenzen“ bezieht Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Stellung. Verzögerungen beim Forstzweckverband im Nordkreis gebe es wegen unstimmiger Zahlen.

Geklärt sei hingegen die Einrichtung einer Geschäftsstelle bei der Verbandsgemeindeverwaltung. Müller betont, der „optimale Nutzen für die Ortsgemeinden“ stehe für ihn im Vordergrund. Wie berichtet, haben 29 Gemeinden bisher der Bildung eines Forstzweckverbandes zugestimmt, fünf Gemeinden haben keine Interesse bekundet und weitere fünf Gemeinden haben kein Waldvermögen. 41 Orte gibt es in der Verbandsgemeinde, Kappeln und Rothselberg lassen ihre Wälder privat bewirtschaften. „Allerdings gibt es derzeit noch Unklarheiten bezüglich der Bewertungen des gemeindeeigenen Waldbestandes“, heißt es in der Stellungnahme. „Diese Problematik wurde bereits in mehreren Sitzungen mit dem Forstamt Kusel eingehend besprochen, was zu zeitlicher Verzögerung geführt hat.“ Um Transparenz zu schaffen, vor allem für jene Gemeinden, deren Wald deutlich niedriger bewertet werde als bisher angenommen, würden „in naher Zukunft Informationsveranstaltungen des Forstamtes Kusel durch die Forstamtsleiterin Frau Kleinhempel stattfinden, um diese Angelegenheit den Gemeinde zu erörtern“.