Der Rat stimmte dem Forstwirtschaftsplan zu. Trotz Trockenheit, Borkenkäfer und kranker Buchen rechnet Revierförster Andreas Bonin für den 40 Hektar großen Gemeindewalde mit einem Plus von 452 Euro.

Revierförster Bonin kalkuliert mit rund 14.200 Euro Einnahmen aus dem Holzverkauf, dem allerdings rund 13.750 Euro an Ausgaben gegenüberstehen. Die Holzpreise für sogenannte Kleinkunden bleiben auf dem Niveau der Vorjahre. So kostet der Festmeter Buche am Wege gepoltert 55 Euro. Der Raummeter Brennholz liegt zwischen 23 und 33 Euro.

Buchen beschädigt

Förster Bonin beklagte, dass große Buchen so sehr beschädigt seien, dass er sie auf dem Markt nur schwer verkaufen könne. Positiv wertete der Förster die Bildung des Forstzweckverbandes, der seiner Meinung nach gerade im Verwaltungsbereich zu Kosteneinsparungen führe. res