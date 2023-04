Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen gestiegenen Absatz von Wildfleisch verzeichnet das Forstamt in Kusel. Die Lust auf Wild sei im vergangenen Jahr sogar so groß wie nie gewesen, berichtet Amtsleiterin Gabi Kleinhempel. Als Grund führt sie unter anderem ein verändertes Einkaufsverhalten durch die Corona-Krise an.

Rücken und Keule von Wildschwein, Reh und Wildbratwürste: Diese Produkte gehören nach Auskunft von Kleinhempel zu den Rennern beim Verkauf von Wildbret durch das Forstamt. „Vor Weihnachten