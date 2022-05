Eine dreistündige Fahrradwanderung anlässlich der Veranstaltungsreihe „75 Jahre Rheinland-Pfalz 2022“ bietet das Forstamt Kusel an. Los geht’s am Samstag, 28. Mai, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz hinter dem Alten- und Pflegheim Zoar in der Fritz-Wunderlich-Straße 40. Von dort aus geht es über den Fritz-Wunderlich-Radweg in den Gemeindewald Pfeffelbach. Die kostenlose Tour leitet Revierförster Werner Häußer. Unterwegs bespricht er mit den Teilnehmern Themen zum heimischen Wald. Die Strecke ist zirka 16 Kilometer lang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.