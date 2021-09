Müll gehört in die Tonne und nicht in den Wald. Das wissen die meisten, einige hält es aber nicht davon ab, ihren Unrat dennoch in der Natur zu entsorgen. Das Kuseler Forstamt hat in den vergangenen Wochen und Monaten Schwerpunktorte ausgemacht und lädt für 18. September ein, sich am Dreck-weg-Tag zu beteiligen.

Eternitplatten hier, Grünschnitt dort und Bauschutt noch mal an einem anderen Ort. Dass Müll in der Landschaft liegt, ist den Revierleitern vom Kuseler Forstamt nicht neu. Ärgerlich sei es jedoch immer wieder, sagt Joachim Kunz, der beim Forstamt Otterberg für die Bereiche Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben zuständig ist. Normalerweise kümmere sich der Förster um die Bewirtschaftung des Waldes, das heißt, er schaut, ob die Bäume gesund sind, organisiert die Holzernte und die Verkehrssicherung und übernimmt die Aufforstung, um nur einige Aufgaben zu nennen. Für diese wichtige Dinge bliebe weniger Zeit, wenn irgendwo in der Landschaft Berge von Müll entdeckt würden, ergänzt Kunz.

50 Autoreifen im Wald

Vergangene Woche wurden im sozialen Netzwerk Facebook Fotos von im Wald entsorgtem Geschirr veröffentlicht. Bilder, die für Kunz und seine Kollegen keine Seltenheit mehr sind. „Ich bin seit 30 Jahren bei Landesforsten, aber die Ablagerungen werden immer mehr.“ Kunz nennt eine Zahl: Rund 20 Kubikmeter Müll holen seine Kollegen vom Forstamt Kusel pro Jahr aus den Wäldern des Forstamtsbereichs. Ein Beispiel: Vor einigen Monaten entdeckte Revierförster Daniel Diewald, er ist für das Forstrevier Glan zuständig, unweit der Autobahn bei Waldmohr 50 Autoreifen im Wald. Generell hätten die Ablagerungen in der Nähe der Autobahn zugenommen. Das sei umso „unverständlicher, wenn man bedenkt, dass Deutschland eines der besten Abfallentsorgungssysteme der Welt besitzt.“ Die Entsorgung in diesem Fall leistet der Forst selbst, da es sich in diesem Bereich um einen Staatswald sammelt. „Das kostet nicht nur unnötige Arbeitszeit, sondern auch Steuergeld“, weiß Kunz.

Aktionstag am Samstag

Abhilfe können nicht nur die Forstämter schaffen, sondern auch Privatpersonen. Für Samstag, 18. September, ruft Landesforsten zum Dreck-weg-Tag unter dem Motto „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“ auf. Mitmachen kann jeder.

So funktioniert’s: Wer an diesem Tag im Wald, spazieren geht, sammelt unterwegs gefundenen Müll, zum Beispiel Plastiktüten oder Glasflaschen, auf, nimmt ihn mit nach Hause, um ihn dort zu trennen und zu entsorgen. „Eine gute Sache, die den Erholungsort Wald, etwas sauberer macht“, findet Kunz.