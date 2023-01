Zum mittlerweile 15. Mal – und nur unterbrochen durch die Pandemie – gastiert die Folk-Band Waiting For Frank am kommenden Samstag im Auswanderermuseum Oberalben. Der irische Abend mit der aus dem Raum Bergstraße stammenden Band beginnt am 21. Januar um 20 Uhr.

Der Bandname erklärt sich dabei wie folgt: Der Sänger der 2002 gegründeten Band, Frank Schork, sei früher bei Bandproben regelmäßig zu spät kommt gekommen, man habe also auf ihn warten müssen. Weitere Bandmitglieder sind André Clemens an Gitarre und Mandoline, Armin Steigler (Gesang und Gitarre), der für die Bodhran zuständige Helmut Lerchl sowie Marco Schilling am Akkordeon oder Klavier. Die Musiker wollen bei Konzerten ihre Liebe zur Grünen Insel und ihren Bewohnern weitergeben.

Auch Nicht-Irisches im Programm

Zum Programm gehören mehrstimmig intonierte irische Volkslieder, Trinklieder und Balladen, aber auch Stücke von Bands wie U2. Auch Lieder des Engländers Sting oder der US-amerikanischen Dixie Chicks wurden „eingemeindet“. Das aktuelle Album des Quintetts heißt „Patchwork“. Traditionell gibt es beim Konzert auch Guinness vom Fass und irischen Whiskey. Der Eintritt kostet 12 Euro.