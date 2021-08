Die Spendenbereitschaft für die Opfer des Hochwassers an der Ahr ist ungebrochen. Wir haben erneut einige Ergebnisse zusammengefasst. Und: Auf dem Spendenkonto des Landkreises für die betreffende Region sind, Stand Dienstag, 120.674,88 Euro eingegangen, wie eine Nachfrage der RHEINPFALZ ergeben hat.

Beim Kultur- und Heimatverein Sand sind inzwischen mehr als 20.000 Euro zusammengekommen, die zu gleichen Teilen an die Nothilfefonds der besonders betroffenen Kommunen Schuld und Ahrweiler gehen sollen. Zudem will der Verein beim Wiederaufbau in einer der Gemeinden die Patenschaft für ein bestimmtes kleines Projekt übernehmen.

Das Team der Ehrenamtlichen, das im Oberen Glantal den Bürgerbus und das Schnelltestzentrum Schönenberg-Kübelberg betreibt, hat 10.000 Euro auf das Hilfskonto des Kreises überwiesen. Dorthin fließt auch das Sitzungsgeld des Verbandsgemeinderates von vergangener Woche.

In St. Julian sind knapp 12.000 Euro bei einer Haussammlung des Gemeinderates sowie bei einer Spendenaktion von Larry & Isas All American Diner zusammengekommen. Auch dieses Geld ging an das Spendenkonto des Kreises.

Der zweite Backtag in Rammelsbach hat am Samstag weitere rund 3500 Euro eingebracht. Die Gesamtsumme an Spenden und Erlösen, die ins Ahrtal gehen soll, ist damit auf rund 13.500 Euro gestiegen.

Der Spendenbetrag bei der Sammlung im Gasthaus „Brückenschänke“ in Schönenberg-Kübelberg ist inzwischen auf 920 Euro gestiegen.