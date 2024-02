Seit 2008 läuft in Herschweiler-Pettersheim die sogenannte vereinfachte Flurbereinigung. Allmählich kommt ein Ende in Sicht. Wie das Verfahren ablief und was es den Beteiligten bringt, erklärt Fachmann Bernd Fricke.

Beendet ist die Flurbereinigung offiziell noch nicht. Wie Bernd Fricke vom DLR (Dienstleistungszentrum ländlicher Raum) erläutert, ist das Verfahren noch nicht ganz beendet. Derzeit würden noch Widersprüche an der Spruchstelle für Flurbereinigung entschieden. Momentan sei man dabei, die öffentlichen Bücher auf den aktuellen Stand zu bringen, wobei das Liegenschaftskataster bereits berichtigt sei. Das Grundbuch werde im Laufe der nächsten Monate fortgeführt.

2008 hatte der Gemeinderat beschlossen, beim DLR eine Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz für die Gemarkung samt Ortslage zu beantragen. Auch Nachbargemeinden waren mit Grundstücken in diese Flurbereinigung mit einbezogen.

Grundlage geschaffen

Wie Fricke, Leiter der Gruppe Verfahrensbereich Westpfalz, berichtet, wurde das Verfahren durch den Flurbereinigungsbeschluss am 27. Juli 2009 offiziell gestartet. Jedem Beteiligten wurde zunächst ein Auszug aus dem alten Bestand zugestellt, der seine Grundstücke mit Wertermittlungsergebnissen enthielt. Insgesamt wurden 663 Hektar landwirtschaftliche Fläche bearbeitet – mit 1155 Eigentümern und 2112 Flurstücken. Damit sei die Grundlage für die Berechnung möglicher Abfindungen geschaffen worden – also beispielsweise von Land- und Geldabfindungen.

Ziele der Flurbereinigung seien die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft durch neue Wege oder das Sanieren bestehender Feldwege, die Neuordnung der Besitz- und Pachtverhältnisse und damit größere Bewirtschaftungsgewannen. Weitere positive Auswirkungen der Flurbereinigung sind laut Fricke: „Erhalt und Entwicklung der Kulturlandschaft, Förderung der Dorferneuerung und Dorfentwicklung mit Neuvermessung der Ortslage, Radwegetrasse und Strassenschlussvermessungen“.

Kosten: 1,6 Millionen Euro

Auch Ortsrandbegrünungen – unter anderem durch die Aktion „Mehr Grün“ –, die Unterstützung von Naturschutz und Landespflege sowie der Bodenschutz seien wichtig. Bürger hätten die Möglichkeit, sich an der Aktion „Mehr Grün“ zu beteiligen, indem sie heimische Laubbäume (Obstbäume nur als Hochstämme) und Sträucher pflanzen, lässt Fricke wissen.

Insgesamt werde die Flurbereinigung in Herschweiler-Pettersheim unterm Strich rund 1,6 Millionen Euro kosten, sagt Fricke auf RHEINPFALZ-Anfrage.