Der Flugsportverein Kusel-Langenbach lädt für Sonntag, 25. Juni, von 10 bis circa 19 Uhr, wieder zum beliebten Flugtag auf den Flugplatz ein. Bei der kostenlosen Veranstaltung werden unter anderem ein alter Doppeldecker sowie Ultralight- und Motormaschinen vor Ort sein. Nach Angaben von Vereinsvorsitzendem Gerd Rudolph führt ein junger Mann aus Marpingen Segelkunstflüge mit seiner Pilatus B4 vor. Zudem werden kostenpflichtige Rundflüge mit zwei viersitzigen Motormaschinen angeboten.

Für das leibliche Wohl wird auch in diesem Jahr mit Kaffee und Kuchen sowie warmen Speisen gesorgt, diesmal auch mit Fleisch vom Wild. Autos können bei einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt werden. Beeinträchtigte Personen haben aber auch die Möglichkeit, direkt am Flugplatz zu parken. Dieser ist über die Hubstraße in Langenbach zu erreichen. Der Weg wird ab der Hauptstraße ausgeschildert sein.