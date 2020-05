Abheben dürfen sie wieder, die Mitglieder des Kuseler Flugsportvereins von ihrem Flugfeld in Langenbach. Wenngleich noch längst nicht alles erlaubt ist, so freuen sie sich nach Monaten am Boden nun doch, endlich das neue Segelflugzeug in die Wolken schicken zu können.

Seit 25. April gibt es wieder Starts und Landungen bei Langenbach. „Natürlich sind wir gleich am ersten Tag geflogen, sobald es wieder erlaubt war“, schildert Gerd Rudolph, der Vorsitzende des Flugsportvereins. Motorsegler, Ultraleichtflugzeug sowie die Segelflugzeuge des Vereins heben seither wieder ab in die derzeit nicht gerade überfüllten Lüfte. „Ja, es ist ruhig geworden am Himmel“, sagt Rudolph lachend. Wobei sich der Unterschied zu Vorkrisenzeiten für die Segelflieger kaum bemerkbar mache. Denn die vielen Passagierflugzeuge, die den Himmel normalerweise bevölkern, die seien ja in ganz anderen Höhen unterwegs, erläutert Rudolph. „Und die Amerikaner fliegen nach wie vor“, sagt er mit Blick auf die Air Base, deren Flugbewegungen sich auf die Langenbacher Flugplatzrunde auswirken.

Zuschauer dürfen nicht auf den Platz

Ende April war es soweit. Zuvor war zuletzt im Oktober ein Segelflieger in Langenbach abgehoben. „Als es das Wetter dann wieder zugelassen hat, kam die Krise“, fasst Rudolph zusammen. Kaum hatte die Flugaufsicht Grünes Licht gegeben, ging selbstredend auch der neue Kunststoffsegler in die Luft: 25.000 Euro hat der Verein im Winter in das Flugzeug investiert.

Eine Woche nach der ersten Starterlaubnis gab’s weitere Neuerungen: Seit Anfang Mai dürfen die Piloten des Flugsportvereins jetzt auch wieder Passagiere mitnehmen, die nicht in ihrem Haushalt leben – das heißt, einen pro Flug, auch im Viersitzer. Noch nicht erlaubt sind allerdings Schulungsflüge. Außerdem sind Windenstarts verboten – „warum, weiß ich aber auch nicht“, sagt Gerd Rudolph. Und vor allem: „Wir dürfen keine Zuschauer auf den Platz lassen.“

Die dürfen auch am 28. Juni nicht das Langenbacher Flugfeld besuchen. Für diesen Tag war ursprünglich der Flugtag geplant, eine Genehmigung hat der Verein aber nie beantragt. „Da kommen immer 2000 bis 2500 Leute, das wäre ja illusorisch gewesen“, weiß der Vorsitzende.