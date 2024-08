Wie gewohnt, so bieten die beiden Tage wieder beste Gelegenheit, die Westpfalz aus der Vogelperspektive zu erkunden. Wer am bevorstehenden Wochenende das Flugplatzfest in Eßweiler besucht, sollte aber auch mal – sofern noch nicht geschehen – einen Blick ins Klub-Domizil werfen. Fünf Jahre haben die Mitglieder vom Luftsportverein Eßweiler daran gewerkelt, auf dem Fundament der alten Baracke ein schmuckes Vereinsheim zu errichten. Am Samstag wird es eingeweiht mit einem Festakt, der um 14 Uhr beginnt.

Insgesamt aber werden die fliegerischen Angebote wohl höher im Kurs stehen. Offeriert werden, wie Schriftführer Rainer Haubeil mitteilte, wieder Rundflüge – in Segelflugzeugen, Motorsegler oder Motorflugzeugen. Welche Kunststücke sich im Segelflugzeug vollführen lassen, wird Andre Jacobs aus Marpingen demonstrieren. Das Fest steigt am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr.