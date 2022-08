Zum Abheben lädt der Luftsportverein für Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr auf sein Gelände auf dem Selberg ein. An beiden Tagen können sich Gäste bei einem Rundflug den Kreis von oben ansehen. Angeboten werden Rundflüge im Segelflieger, Motorsegler und Motorflugzeug. Besonders die Flüge in einer Motormaschine war bei den vergangenen Auflagen des Flugplatzfests bei Familien sehr beliebt. Die Besucher erwartet außerdem Segelkunstvorführungen. Der etwa 80 Mitglieder zählende Verein präsentiert sich zudem an einem Info-Stand. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Weitere Infos im Netz unter www.lsv-essweiler.de.