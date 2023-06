Die aufsehenerregendste Attraktion des Flugplatzfestes in Langenbach waren die Vorführungen von Kunstflieger Andre Jacobs. Über dem Flugplatz zeigte der 28-jährige Marpinger mit seinem Segelflugzeug spektakuläre Loopings, Turns und Rollen.

Das Flugplatzfest in Langenbach erfreute sich erneut eines großen Zuspruches. 2000 Besucher waren da, schätzte Gerd Rudolph, Vorsitzender des Flugsportvereins Kusel und Umgebung. 25 Ultraleicht-, Motor- oder Segelflugzeuge befreundeter Vereine landeten im Laufe des Festtages auf dem Flugplatz und konnten betrachtet werden. Die Piloten gaben gerne Auskunft über die Eigenschaften ihrer Flugzeuge. Begehrt waren die Rundflüge. Die hohe Anzahl der Gäste machte sich auch am Verkauf der Speisen bemerkbar. Die 200 Portionen des erstmals angebotenen Wildfleischgyros waren schon am Mittag ausverkauft.