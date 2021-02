Eine Verfolgungsjagd mit ganz außergewöhnlichem Ende hat sich ein SUV-Fahrer am Mittwochnachmittag mit der Polizei geleistet: Wie die Beamten am Donnerstag berichten, sollte er mit seinem BMW X5 in Ulmet kontrolliert werden. Doch er missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt begann im Bereich der Zweibrücker Straße, nahm ihren Verlauf durch die Bahnhofstraße und später in Richtung Wiesenstraße in einen angrenzenden Feldweg. Nachdem der Fahrer gegen einen Baum prallte, stieg er aus und flüchtete weiter zu Fuß. Schlussendlich sprang er in den Glan und schwamm fort.

Er konnte von der Polizei nicht gefasst werden. Allerdings gebe es eine Vermutung bezüglich der Identität des Fahrers – und Schwimmers – teilt die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Wer im Zusammenhang mit der Verfolgungsjagd selbst gefährdet wurde oder Hinweise zu dem Vorfall geben kann, erreicht die Polizei Kusel unter 06381 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de.