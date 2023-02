Florian V., der Gehilfe des verurteilten Polizistenmörders von Kusel, erhält eine Haftentschädigung von rund 2000 Euro. Das sagte sein Anwalt Christian Kessler auf Anfrage.Florian V. hatte vom Tag des Doppelmordes, 31. Januar 2022, bis Anfang März 2022 in Untersuchungshaft gesessen. Zunächst wegen des Verdachts, zusammen mit Andreas S. auf die Polizisten geschossen zu haben. Später nur wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Jagdwilderei und der versuchten Strafvereitelung.

Anwalt Kessler (Saarbrücken) hatte sich seinerzeit für die Entlassung seines Mandanten aus der Untersuchungshaft eingesetzt. Zunächst scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag. Daraufhin legte er Beschwerde ein, der das Landgericht Anfang März 2022 stattgab. Im Rückblick kam das Landgericht in seinem Urteil vom 30. November 2022 zu der Überzeugung, dass Florian V. zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen hatte, weil sich der Verdacht, er habe an den Morden mitgewirkt, nicht bestätigte. Deshalb entschied das Gericht, dass Florian V. für die Haftzeit entschädigt werden muss. Das ist nun rechtskräftig geworden und kann nicht mehr angefochten werden.

Auch das Urteil gegen Florian V. hat jetzt Rechtskraft und kann ebenfalls nicht mehr angefochten werden. Das teilte Kessler auf Anfrage ergänzend mit. Florian V. hatte Andreas S., seit Herbst 2021 bei seinen Wildereitouren geholfen, indem er die von Andreas S. erlegten Tiere suchte und sie zu dessen Wilderer-Mobil zog. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass Florian V. mit den Schüssen auf die Polizisten nichts zu tun hatte. Es verurteilte den Laufburschen von Andreas S. wegen Beihilfe zur Wilderei, sah aber davon ab, ihn zu bestrafen, weil er „erheblich zur Aufklärung“ der Tat beigetragen habe. Die Vertreter der Nebenklage, also die Anwälte der Opfer-Familien, hatten eine Strafe auch für Florian V. verlangt.