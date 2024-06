Amtsinhaber Bernhard Alsfasser bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder. Bei der Direktwahl am Sonntag errang der 62-jährige Alsfasser, der für die Freien Wähler antrat, 56,4 Prozent der gültigen Stimmen. Christian Flohr (SPD) erreichte einen Stimmenanteil von 43,6 Prozent. Der 51-jährige Flohr ist Büroleiter der Kreisverwaltung Kusel. Während Alsfasser vor allem in den Ortsgemeinden vorne lag, erzielte Flohr in seiner Heimatstadt Baumholder eine klare Stimmenmehrheit. Die Wahlbeteiligung betrug 65,4 Prozent.