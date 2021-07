In Kooperation mit einem privaten Marktmeister will die Tourist-Information am Sonntag, 1. August, zum ersten Mal seit Monaten wieder einen Antik- und Trödelmarkt in der Altstadt veranstalten. Die Stände auf dem Schloss- und Rathausplatz sowie im Alten Weiher sollen von 8 bis 16 Uhr öffnen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Anmeldungen für Marktstände nimmt Marktleiter Michael Schneider unter 0157 32602635 entgegen.