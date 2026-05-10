Zum dritten Mal hat der Förderverein Mehrgenerationenplatz St. Julian seinen Flohmarkt veranstaltet – und die Resonanz wird von Jahr zu Jahr größer.

Der Verein mit seinen 25 Mitgliedern um den Vorsitzenden Michael Wiese richtete den Markt auf dem Mehrgenerationenplatz erneut am Samstag vor Muttertag aus, „damit sich der Termin festigt“. Mit 50 Ständen sei die Veranstaltung ein Erfolg gewesen. Beim ersten Flohmarkt waren es noch 21 Anbieter, im vergangenen Jahr 33. „Noch zehn weitere Stände könnten wir in den nächsten Jahren aufnehmen, dann stoßen wir aber an die Kapazitätsgrenze“, erklärte Wiese. Auch die Besucherzahl sei deutlich gestiegen, „weil es mehr Stände geworden sind“.

Bei bestem Wetter war herrschte auf dem Flohmarkt reger Betrieb. Foto: Eric Sayer

Die Standbetreiber kamen aus dem gesamten Kreis Kusel und dem Umland. Die Standgebühr betrug zehn Euro sowie eine Kuchenspende. Der Erlös kommt der Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes zugute. Michael Schlemmer aus Theisbergstegen nahm erstmals an einem Flohmarkt teil. Sein Fazit: „Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der Markt war sehr gut organisiert. Wir werden im nächsten Jahr wieder dabei sein.“ Bereits zum zweiten Mal dabei war Thomas Rheinheimer aus Offenbach-Hundheim. Er bot Fahrradersatzteile, selbst gedruckte 3D-Waren wie Handyständer, Bücher, Schallplatten und alte Fotoapparate an und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Umsatz.