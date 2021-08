Ein Flohmarkt zugunsten der Flutopfer an der Ahr findet am Sonntag, 22. August, 11 bis 16 Uhr, auf dem Gelände des Hasenheims in Kusel (Zur Winterhelle 26) statt. Pro Stand (bis vier Quadratmeter) sind zehn Euro zu entrichten, Neuwaren und Gewerbe sind ausgeschlossen. Anmeldung bei Caro Parsons unter 0176 98621928. Die Standgebühr geht an die Flutopfer. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.