Mark Leonhardt aus Jettenbach ist zum neuen Obermeister der Fleischer-Innung Kusel gewählt worden. Seine Stellvertreterin ist Melanie Temmes aus Waldmohr. Der bisherige Obermeister Gerhard Gries aus Waldmohr zog sich nach 34 Jahren im Vorstand zurück. Er ist zum Ehrenobermeister der Innung ernannt worden. Der neue Lehrlingswart heißt Uwe Böhnlein aus Altenkirchen. Zum Beisitzer wurde Michael Weber-Pabst aus Ulmet gewählt. Vier Kollegen erhielten aus der Hand von André Morio, dem Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westpfalz, den Goldenen Meisterbrief: Bernd Dausend aus Brücken, Karl Hess aus Pfeffelbach, Ulrich Leonhardt aus Wolfstein und in Abwesenheit Heinrich König aus Wolfstein. Michael Weber-Pabst von der Metzgerei Weber aus Ulmet wurde mit der Ehrennadel in Gold für seine Verdienste ausgezeichnet. Die Versammlung fand im Hotel-Restaurant „Zum Reweschnier“ in Blaubach statt.