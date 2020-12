In der Flüchtlingseinrichtung auf dem Windhof steht erneut ein komplettes Wohngebäude unter Quarantäne. Das hat eine Sprecherin der Aufsichtsdirektion ADD am Dienstagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Grund: Am Montag waren zwei der insgesamt 72 Bewohner von Haus 12 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als Reaktion wurde dieses Gebäude vorsorglich unter Quarantäne gestellt, alle Bewohner wurden getestet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Derweil ist die Quarantäne für das Gebäude 14 wieder aufgehoben worden, in dem es vor zwei Wochen einen Corona-Ausbruch mit insgesamt 87 Infizierten gegeben hatte. Von den 144 Bewohnern sind aktuell noch 18 Infizierte sowie drei Kontaktpersonen separiert.

