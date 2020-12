In der Aufnahmeeinrichtung auf dem Windhof sind nun insgesamt 87 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat die Aufsichtsdirektion am Dienstagmorgen mitgeteilt. Mit Ausnahme einer dreiköpfigen Familie, die ebenfalls sofort isoliert worden sei, seien alle Infizierten in einem Wohngebäude gewesen, das seit vergangener Woche unter Quarantäne stehe. Nach wie vor weise die Mehrheit der Betroffenen keine Symptome auf, einige wenige hätten leichte Erkältungssymptome. Sie würden vom medizinischen Dienst sowie der Krankenstation der Afa betreut. Alle Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, heißt es in der Mitteilung.