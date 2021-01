In der Aufnahmeeinrichtung auf dem Kuseler Windhof sind aktuell vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Patienten sind separat in der Sporthalle untergebracht; für eine Person endet die Quarantäne am Freitag. Weitere 13 Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige befinden sich ebenfalls in Isolation in einem eigenen Gebäude, teilte die Aufsichtsbehörde ADD am Donnerstag mit. Die Belegung in der Afa habe entzerrt werden können, weil zahlreiche Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt wurden. Wegen der Quarantäne waren diese sogenannten Transfers ausgesetzt. Aktuell seien in der Afa etwa 345 Personen untergebracht, zuvor waren es mehr als 400. „Dies führt zu einer deutlichen Entspannung bei der Belegung der Gebäude und damit einhergehend der Verhinderung von weiteren Ansteckungen“, teilte die ADD mit.