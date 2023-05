Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik spannt Brücken zwischen den Menschen. Das ist fürwahr eine alles andere als neue Erkenntnis, gleichwohl aber immer wieder schön zu sehen und vor allem zu hören. Jüngstes Beispiel war der Auftritt der in Kaiserslautern gegründeten Flüchtlingsband Shaian am Samstag in der evangelischen Stadtkirche in Kusel.

Die Musikgruppe Shaian wurde Ende 2015 von Dagmar Kern und Michael Halberstadt in Kaiserslautern zum Leben erweckt. Die beiden Akteure des Vereins „Integration und Kultur Kaiserslautern“